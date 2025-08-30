Abone ol: Google News

Taner Atik, BAE'nin Al Ain Voleybol Kulübü ile anlaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al Ain Voleybol Kulübü,Türk başantrenör Taner Atik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 18:28
Türk başantrenör Taner Atik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al Ain Voleybol Kulübü ile anlaştı.

Al Ain Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli başantrenör Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle anlaştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirten Taner Atik, destek veren herkese teşekkür etti.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMIŞTI

Tecrübeli başantrenör, son olarak Kuveyt Spor Kulübü ile Federasyon Kupası, Süper Kupa ve Kuveyt Voleybol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

