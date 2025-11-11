Abone ol: Google News

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan ile yollar ayrıldı

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Türk Hava Yolları, başantrenör Saim Pakkan'ın görevine son verdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 17:53
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan ile yollar ayrıldı
  • Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Saim Pakkan ile yollarını ayırdı.
  • Karşılıklı anlaşarak ayrıldıkları ifade edilirken, Pakkan'a katkıları için teşekkür edildi.
  • Pakkan yönetiminde takım, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Saim Pakkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün hesabından yapılan açıklamada, "2025–2026 sezonunda kulübümüzde başantrenör olarak görev yapan Saim Pakkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze kattığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Türk Hava Yolları, Sultanlar Ligi'nde Saim Pakkan yönetiminde 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Eshspor Haberleri