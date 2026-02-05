Türk kulüplerinin, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

- Türk voleybol kulüplerinin CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleşti.
- VakıfBank, Olympiakos veya Numia Vero Volley Milano'dan biriyle; Fenerbahçe ise Igor Gorgonzola Novara veya Savino Del Bene Scandicci galibiyle karşılaşacak.
- Eczacıbaşı, Developres Rzeszow ile oynayacak; Zeren Spor ise Palmberg Schwerin'le eşleşti.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçen Türk voleybol kulüplerinin, rakipleri belli oldu.
Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının tamamlanması sonrası play-off turu ve çeyrek final eşleşmeleri netleşti.
EŞLEŞMELER
A Grubu'nu zirvede bitiren VakıfBank, Olympiakos (Yunanistan) ile Numia Vero Volley Milano (İtalya) arasındaki, B Grubu lideri Fenerbahçe de İtalyan ekipleri Igor Gorgonzola Novara ile Savino Del Bene Scandicci arasındaki play-off turu eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
C Grubu'nda birinci olan Eczacıbaşı ise çeyrek finalde Developres Rzeszow'un (Polonya) karşısına çıkacak.
D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen Zeren Spor ise Palmberg Schwerin (Almanya) ile eşleşti.
Başkent ekibi turu geçmesi halinde çeyrek finalde Imoco Volley (İtalya) ile karşı karşıya gelecek.