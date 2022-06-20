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    Türkiye Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci bitirdi.
    • 20.06.2022 - 00:45
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    Türkiye Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu

    2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.

    Türkiye: 1 - Çekya: 3

    Salon: Varazdin Şehir

    Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Roberto Boris (İtalya)

    Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Volkan Döne, Bedirhan Bülbül, Mert Matic)

    Türkiye Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu #1

    Çekya: Licek, Zajicek, Indra, Galabov, Sedlacek, Bartunek (Monik, Srb, Sotola, Polak, Spulak)

    Setler: 21-25, 22-25, 25-21, 25-27

    Süre: 121 dakika (29, 29, 30, 33)

    Türkiye Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu #2

    Türkiye Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu #3


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