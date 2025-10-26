VakıfBank, Galatasaray'a şans tanımadı

- VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yendi.
- Bu galibiyetle VakıfBank, ligdeki 4. galibiyetini elde etti ve Galatasaray'a ilk mağlubiyetini tattırdı.
- Maç, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 85 dakika sürdü.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken Galatasaray ise ilk kez mağlup oldu.
85 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Yusuf Kaynar
VakıfBank: Cazaute, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Dangubic, Sıla Çalışkan, Ogbogu)
Galatasaray: Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Timmerman, Naz Akyol, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Frantti, Bongaerts, Ayçin Akyol, Carutasu, Lukasik)
Setler: 26-24, 25-19, 25-17
Süre: 85 dakika (31, 30, 24)