Serdal Adalı'nın Rafa Silva çıkışı Portekiz'de gündem oldu

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini korurken, Başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalar Portekiz'de gündemin ilk sıralarına taşındı.

Adalı'nın bonservis beklentisini açıkça dile getirmesi, ülkedeki spor kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Record gazetesinin direktör yardımcısı Vitor Pinto, Rafa Silva süreciyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"GELİNEN NOKTA TAM BİR DELİLİK"

Pinto, Portekizli yıldızın Beşiktaş'taki durumunu eleştirerek, "Rafa'nın karakteri ya da süreci ne kadar zorlaştırdığı bir yana, gelinen bu nokta tam anlamıyla bir delilik" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın 15 milyon euro bonservis beklentisini hatırlatan Pinto, Rafa Silva'nın ayrılması halinde Beşiktaş'ın maaş bütçesinden de ciddi bir tasarruf sağlayacağını vurguladı.

"BU RAKAMLAR AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Portekizli gazeteci, "Rafa'nın ayrılığıyla maaş yükünden yaklaşık 9 milyon euro kurtulunacak. Yani Beşiktaş toplamda 24 milyon euroya yakın bir kazanç hedefliyor. Bu gerçekten akıl alır gibi değil" yorumunu yaptı.

Vitor Pinto ayrıca Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı David Jurasek konusuna da değindi.

JURASEK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Jurasek'in sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiğini hatırlatan Pinto, Benfica'nın bu süreçte önemli bir aktör olabileceğini belirtti.

"Jurasek'in olası iadesi Benfica'nın onayına bağlı. Benfica bu sürecin mutlaka parçası olmak zorunda. Aksi halde Jurasek, sözleşmesi bitene kadar oynatılmadan maaş almaya devam edebilir" diyen Pinto, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali tabloya da dikkat çekti.