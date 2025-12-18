41 yaşındaki Thiago Silva, Fluminense ile yollarını ayırdı

- 41 yaşındaki Thiago Silva, Fluminense'den ayrıldı.
- Kulüp, Silva'nın özveri ve sevgi dolu bir miras bıraktığını belirtti.
- Silva, kariyerinde Porto, Milan, PSG ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen yıl dünya futbolunun efsanelerinden biri olarak kulübe geri dönen Thiago Silva, Fluminense için özveri ve sevgi dolu bir miras bırakıyor." ifadeleri kullanıldı.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan 41 yaşındaki stoper, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.
Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.