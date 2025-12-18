Abone ol: Google News

41 yaşındaki Thiago Silva, Fluminense ile yollarını ayırdı

41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Fluminense'den ayrıldı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Thiago Silva, Fluminense için özveri ve sevgi dolu bir miras bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 16:39

  • 41 yaşındaki Thiago Silva, Fluminense'den ayrıldı.
  • Kulüp, Silva'nın özveri ve sevgi dolu bir miras bıraktığını belirtti.
  • Silva, kariyerinde Porto, Milan, PSG ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi.

Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen yıl dünya futbolunun efsanelerinden biri olarak kulübe geri dönen Thiago Silva, Fluminense için özveri ve sevgi dolu bir miras bırakıyor." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan 41 yaşındaki stoper, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.

Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

