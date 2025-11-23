Abone ol: Google News

VakıfBank, İlbank karşısında sürprize izin vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 19:40
  • VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında İlbank'ı deplasmanda 3-0 yendi.
  • TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'ndaki maçın setleri 22-25, 18-25 ve 13-25 tamamlandı.
  • Karşılaşma toplam 79 dakika sürdü.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında İlbank ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.

79 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Merve Tanyel, Kocic, Beren Yeşilırmak, Ezgi Akyıldız, Aysun Aygör, Elif Su Yavuz)

VakıfBank: Ogbogu, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Dangubic, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Markova, Sıla Çalışkan, Nehir Kurtulan)

Setler: 22-25, 18-25, 13-25

Süre: 79 Dakika

