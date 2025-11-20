Abone ol: Google News

VakıfBank, Kuzeyboru karşısında zorlanmadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 17:25
  • VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Kuzeyboru'yu evinde 3-0 mağlup etti.
  • Müsabaka, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 71 dakika sürdü.
  • Karşılaşmayı Tuncay Sevim ve Kübra Gül Çiftçi Biçer yönetti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

71 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çiftçi Biçer

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Centka-Tietianiec, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Aleyna Sevim, Nilsu Şen)

Setler: 25-19, 25-16, 25-14

Süre: 71 dakika (26, 22, 23)

