VakıfBank, Kuzeyboru karşısında zorlanmadı

- VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Kuzeyboru'yu evinde 3-0 mağlup etti.
- Müsabaka, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 71 dakika sürdü.
- Karşılaşmayı Tuncay Sevim ve Kübra Gül Çiftçi Biçer yönetti.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
71 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çiftçi Biçer
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Centka-Tietianiec, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Aleyna Sevim, Nilsu Şen)
Setler: 25-19, 25-16, 25-14
Süre: 71 dakika (26, 22, 23)