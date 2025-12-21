VakıfBank, Türk Hava Yolları'na set vermedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-siyahlı ekip, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Türk Hava Yolları ise 8. kez mağlup oldu.

87 DAKİKA SÜREN MAÇ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Dangubic)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Karmen Aksoy, Adelusi, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Büşra Kılıçlı, Işıl Öz, Merve Nezir)

Setler: 25-16, 25-23, 25-22

Süre: 87 dakika (24, 33, 30)