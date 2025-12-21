VakıfBank, Türk Hava Yolları'na set vermedi

- VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
- Namağlup unvanını koruyan VakıfBank, ligin ilk yarısını lider tamamladı.
- Türk Hava Yolları ise bu sezon 8. yenilgisini aldı.
Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-siyahlı ekip, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Türk Hava Yolları ise 8. kez mağlup oldu.
87 DAKİKA SÜREN MAÇ
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Dangubic)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Karmen Aksoy, Adelusi, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Büşra Kılıçlı, Işıl Öz, Merve Nezir)
Setler: 25-16, 25-23, 25-22
Süre: 87 dakika (24, 33, 30)