VakıfBank'ta Lorenne Teixeira ile yollar ayrıldı

Sultanlar Ligi ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank'ta bir veda yaşandı.

İstanbul temsilcisi, 30 yaşındaki Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "VakıfBank ailesine bu sezon başında dahil olan Lorenne Teixeira ile yollarımızı ayırıyoruz. Brezilyalı pasör çaprazına emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.