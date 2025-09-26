Abone ol: Google News

VakıfBank'tan Sıla Çalışkan ile ilgili sakatlık açıklaması

VakıfBank Spor Kulübü, pasör Sıla Çalışkan'ın dün oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığını bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 18:44
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank Spor Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-siyahlılar, pasör Sıla Çalışkan'ın dün oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığını bildirdi.

"SPORCUMUZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiren sarı-siyahlı takımın oyuncusu Sıla Çalışkan'ın hazırlık maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Sıla dün oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır. Sıla, bugün oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek olup durumu Türkiye'de yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız.

