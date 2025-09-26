VakıfBank'tan Sıla Çalışkan ile ilgili sakatlık açıklaması

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank Spor Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-siyahlılar, pasör Sıla Çalışkan'ın dün oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığını bildirdi.
"SPORCUMUZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiren sarı-siyahlı takımın oyuncusu Sıla Çalışkan'ın hazırlık maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Sıla dün oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır. Sıla, bugün oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek olup durumu Türkiye'de yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız.