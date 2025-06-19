Zehra Güneş'in maç sırasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş'in karşılaşmada gözlük takması dikkatleri çekti.
Milli yıldız, zorlu maçta koruyucu gözlük ile mücadele etti.
GÖZLÜK TAKMA NEDENİ
Öte yandan Zehra'nın gözlük takmasının nedeni de ortaya çıktı.
25 yaşındaki ismin antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluştuğu açıklandı.
Milli voleybolcunun maskeyi çıkardığı anlarda gözünde kızarıklık olduğu ve tamamen geçmediği gözlemlendi.
"ANTRENMANDA TOP GELDİ GÖZÜME"
Maç sonunda konuyla ilgili açıklama yapan Zehra Güneş, şu şekilde konuştu:
Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim devam etmek istedim.