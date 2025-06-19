Zehra Güneş'in maç sırasında gözlük takmasının sebebi belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendiği maçta Zehra Güneş, koruyucu gözlük ile mücadele etti. Zehra'nın antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi nedeniyle gözünün etrafında şişlik oluştu ve bu önlemi aldığı öğrenildi.