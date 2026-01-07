Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi

- Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında Dresdner'i 3-0 mağlup etti.
- TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz setlerde 26-24, 25-18 ve 25-16'lık skorlarla üstünlük sağladı.
- Maç, 75 dakika sürdü ve Zeren Spor hata yapmadan galip gelerek dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Zeren Spor ile Almanya'nın Dresdner takımı karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Zeren Spor oldu.
75 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)
Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza Arıcı, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)
Dresdner: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome (Nestler, Winter, Akimoto, Siksna, Entius)
Setler: 26-24, 25-18, 25-16
Süre: 75 Dakika (27, 25, 23)