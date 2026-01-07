Abone ol: Google News

Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Zeren Spor, sahasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 18:55
  • Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında Dresdner'i 3-0 mağlup etti.
  • TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz setlerde 26-24, 25-18 ve 25-16'lık skorlarla üstünlük sağladı.
  • Maç, 75 dakika sürdü ve Zeren Spor hata yapmadan galip gelerek dikkat çekti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Zeren Spor ile Almanya'nın Dresdner takımı karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Zeren Spor oldu.

75 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)

Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza Arıcı, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)

Dresdner: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome (Nestler, Winter, Akimoto, Siksna, Entius)

Setler: 26-24, 25-18, 25-16

Süre: 75 Dakika (27, 25, 23)

