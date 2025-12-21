Abone ol: Google News

Zeren Spor, İlbank'a set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Zeren Spor, İlbank'ı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:15
Zeren Spor, İlbank'a set vermedi
  • Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve Zeren Spor ligdeki 10. galibiyetini aldı.
  • İlbank ise bu yenilgiyle birlikte 10. mağlubiyetini yaşamış oldu.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında İlbank ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Zeren Spor oldu.

Zeren Spor, bu sonuçla ligde 10'uncu galibiyetini aldı. İlbank ise 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

77 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Gorecka, Klimets, Begüm Hepkaptan, Bricio (Sinem Arıncı, Damla Nur Dündar, Merve Tanyel, Ece Morova, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Gatina, Lazareva, Kübra Akman, Uzelac, Eylül Karadaş (Özlem Güven, Malinov, Şeyma Ercan Küçükaslan, Ceren Önal)

Setler: 22-25, 16-25, 22-25

Süre: 77 dakika (29, 21, 27)

