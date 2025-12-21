Zeren Spor, İlbank'a set vermedi

- Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve Zeren Spor ligdeki 10. galibiyetini aldı.
- İlbank ise bu yenilgiyle birlikte 10. mağlubiyetini yaşamış oldu.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında İlbank ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Zeren Spor oldu.
Zeren Spor, bu sonuçla ligde 10'uncu galibiyetini aldı. İlbank ise 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.
77 DAKİKA OYNANDI
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Gorecka, Klimets, Begüm Hepkaptan, Bricio (Sinem Arıncı, Damla Nur Dündar, Merve Tanyel, Ece Morova, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız)
Zeren Spor: Beyza Arıcı, Gatina, Lazareva, Kübra Akman, Uzelac, Eylül Karadaş (Özlem Güven, Malinov, Şeyma Ercan Küçükaslan, Ceren Önal)
Setler: 22-25, 16-25, 22-25
Süre: 77 dakika (29, 21, 27)