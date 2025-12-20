Abone ol: Google News

Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında sürprize izin vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 18:42
  • Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Bu galibiyetle Ziraat Bankkart, ligdeki 11. zaferini elde etti.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise sezonun 7. mağlubiyetini aldı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankkart ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Ziraat Bankkart oldu.

Puan tablosunun zirvesindeki Ziraat Bankkart, galibiyet sayısını 11'e çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

83 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Hilmi Şahin, Fornal, Vahit Emre Savaş, Jokela, Clevenot (Berkay Bayraktar, Murat Yenipazar, Kooy)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Eyüp Ensar Demirbiler, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Cemal Özgür, Fazli, Kerem Süel)

Setler: 25-22, 25-23, 25-19

Süre: 83 dakika

