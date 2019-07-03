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Küçük İskender’in ardından şiirlerinden seçkiler

Çağdaş şiirimizin özel isimlerinden Küçük İskender, hayata veda etti. Onu en güzel şiirlerini okuyarak uğurlayalım…

Özel İçerik | 03.07.2019 - 15:55..
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Küçük İskender

Şiirleri ve sıra dışı yaklaşımı ile ilgi çeken şair Küçük İskender, bir yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle hayata veda etti. Bir konuşmasında, ölümünden sonra insanlardan beklentisini şöyle dile getirmişti:

“...Benim öldüğümü duydukları gün mesela dansa gitsinler isterim. Yani dansa gitmeyenler dansa gitsin, bir gün önce dansa gidenler de çok özledikleri sevgililerini arasınlar. Arayanlar varsa parti versinler. O gece. Çok eğlensinler. Ben öldüm diye eğlenmesinler. Böyle bir adam yaşadı diye eğlensinler.”

O zaman Küçük İskender anısına bir şeyler yapmak isteyenler, sadece böyle bir adam yaşadı diye tadını çıkarabilir. Sosyal medyada hakkında pek çok şey paylaşıldı. Hadi şiirleriyle devam edelim. Sizin en sevdiğiniz şiiri hangisi?

Ruhun şad olsun Küçük İskender…

Küçük İskender’in ardından şiirlerinden seçkiler

BİR ORGAN NAKLİ GİBİ SEVMİŞTİM SENİ


Bir organ nakli gibi sevmiştim seni;

Çürük gözlerine bağışlanan ellerim,

Yırtık dudaklarına bağışlanan şiirlerim…

Darmadağın kadınların,

Darmadağın ettiği erkekler gibi

Sevmiştim seni...

Küçük İskender’in ardından şiirlerinden seçkiler

ALPHA

 

Nehirlere karışan zehirli atıklar gibi

Ağır ağır akarak kanıma karışmakta yokluğun!

Hiç sormadım,

Neydi başka elbiseler içinde bulduğun?

Aynı askıyla dolaba kaldırılan iki güzel yelektik biz,

Güveye benzer bir şey oldu suskunluğun!

Anladım ki:

Aşk naftalinlenmiyormuş meğer,

Eğer kanıtlanmıyorsa suçun!

Küçük İskender’in ardından şiirlerinden seçkiler

LÜTFEN ANNE


Kızının adını sarmaşık koy anne,

Hayata ve hayale sarılarak büyüsün.

Oğlunun adını veda koy anne,

Hayatı ve hayali terk ederek büyüsün.

Kendi adını cefa koy anne,

Hayatı ve hayali önüne katıp da sürüsün.

Benim adımı koymayı, bir zahmet unut anne,

Hayattan ve hayalden utanıp da çürüsün.

Küçük İskender’in ardından şiirlerinden seçkiler

DE GÜLÜM

De gülüm!

De ki: Ela bir günde geleceğim

İstanbul darmadağın olacak,

Saçlarım darmadağın.

Hepsi, darmadağın!

Üzülme gülüm!

Toparlanacağız,

Birlikte,

Ayağa da kalkacağız,

Yürüyeceğiz de gülüm

Hem de çelikten toprağını dele dele hayatın!

Küçük İskender’in ardından şiirlerinden seçkiler

BEN ÖLÜRSEM


Ben ölürsem kara kutumu bulamayacaklar.

Ne bir aşk zarafeti,

Ne bir hayal tabiri…

Küçücük ömrüm,

Hep rüzgârgülleri kokacak!


Ben ölürsem kara kutumu bulamayacaklar.

Ne bir buz yorgunluğu,

Ne bir sinema perdesi, yırtık..

Küçücük kabrim,

Bir çocuk kalbi gibi haylaz olacak !

Küçük İskender’in ardından şiirlerinden seçkiler

ECEL TEMENNİSİ


Yarın kırkım okunur, ona göre giyin

Yani şık ol, dudakların seni tamamlasın.

Akşama doğru İstanbul'un bütün şamdanları yanar,

Sarhoşların mektupları kırkım gibi okunur…

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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