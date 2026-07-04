Küçükçekmece'de makas dehşeti! İki araca çarpıp bariyerlere savruldu

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen bir otomobilin neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşyol Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KHB 990 plakalı otomobilin sürücüsü, yoğun trafikte makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce 34 VE 4147 ve 34 MRM 963 plakalı iki araca çarptı, ardından savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönü bir süre tamamen trafiğe kapatıldı. Hasar gören araçların çekiciyle kaldırılması ve yola saçılan yağ ile araç parçalarının temizlenmesinin ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.