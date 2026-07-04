Şanlıurfa'da çocuk, operasyondan dönen polis helikopterini Türk bayrağı ile selamladı

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Türkiye'nin konuştuğu görüntü...

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa merkezli 11 ilde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

35 suç örgütünün çökertildiği NARKO KAPAN operasyonunda binlerce polis görev aldı.

ÇOCUĞUN HAREKETİ İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Ancak operasyon bitişinde küçük bir çocuğun yaptığı hareket ilgi odağı haline geldi.

Kameralara yansıyan görüntüde, operasyon sonrasında üsse geri dönen bir emniyet helikopteri çatıya çıkmış küçük bir çocuğu fark etti.

TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRARAK HELİKOPTERE UZUN SÜRE SELAM VERDİ

Küçük çocuğun elindeki Türk bayrağını dalgalandırarak helikoptere uzun süre selam verdiği anlar görüldü.

HELİKOPTER ÇOCUĞUN SELAMINI ALDI

Ardından helikopter alçaktan uçarak çocuğun selamını aldı.

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.