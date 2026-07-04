CHP’de ihraçlara NATO molası: Zirve sonrası değerlendirilecek

CHP'de iç çekişme sürüyor...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine atanmasının ardından 'arınma' süreci, tam hız devam ediyor.

İHRAÇLARA NATO MOLASI

Mutlak butlan sonrası CHP Genel Merkez yönetiminin başlattığı disiplin, ihraç ve atama süreci NATO molası verecek.

İl, ilçe başkanlıklarına atamalar daha sonra devam edecek.

CHP’de bugüne kadar 30 il başkanı görevden alındı, 12 yeni başkan atandı. 18 başkanlık ise halen boş bulunuyor.

İHRAÇLARINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

CHP milletvekili Özgür Özel ve ekibinin yeni partisine kaç milletvekilinin destek vereceği kritik önem taşıyor.

CHP ile yeni partiden hangisinin ana muhalefet olacağı milletvekili sayısına göre belli olacak. CHP’nin halen 136 milletvekili bulunuyor.

Partiden ihraçlarına kesin gözüyle bakılan Cemal Enginyurt, Adnan Beker, Mahmut Tanal gibi isimler hakkında şimdilik disiplin işlemi yapılmayacak.

ZİRVEYİ DEĞERLENDİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru, hiçbir gücün ileri karakolu, hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacağını belirterek, tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle yolunu çizeceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve Cumhuriyet'in bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır. CHP olarak bakışımız açıktır: Türkiye NATO üyesidir ama NATO'nun ileri karakolu değildir. Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir." dedi.