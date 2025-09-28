ABD, Türkiye'ye ait 83 sikkeyi iade etti

Değerli eserler yıllar sonra ait oldukları topraklara iade edildi...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) iş birliğiyle Türkiye kökenli 83 adet Roma Dönemi sikkesi, Türkiye'ye iade edildi.

2015 yılında ABD'de ele geçirilen ve Anadolu'da darphanelerde basıldığı belirlenen sikkeler, Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen törenle Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'den teslim alındı.

2021 yılında Türkiye ve ABD arasında imzalanan ikili anlaşmanın somut bir sonucu olan bu iade, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede uluslararası iş birliğinin başarısını temsil ediyor.

''ANLAŞMANIN BAŞARIYLA UYGULANDIĞININ GÖSTERGESİ''

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı Roma İmparatorluğu dönemine ait 83 adet sikkenin iade edilmesinin Türkiye ile ABD arasındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik iş birliğini güçlendirdiğini ifade ederek, "Bugün gerçekleştirilen bu iade ise söz konusu anlaşmanın ne kadar başarıyla uygulandığının somut bir göstergesidir.

Bu güçlü iş birliği sayesinde süreç hızlı, şeffaf, etkili bir şekilde yürütülmüş eserlerimizin güvenli bir biçimde ülkemize iadesi sağlanmıştır.

SİKKELER SİYASİ VE ASKERİ İZLER TAŞIYOR

Söz konusu 83 sikke Roma İmparatorluğu'nun 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllarında Anadolu'daki darphanelerde basılmış dönemin siyasi ve askeri hareketliliğinin izlerini taşıyan kıymetli kültürel varlıklarımızdır.

Kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili makamlarına özellikle de son dönemde ortak çalışmalarımızla tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir iş birliği geliştirdiğimiz Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimine titiz katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.

''BU ORTAKLIĞIMIZ DAHA DA GELİŞECEK''

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu güçlü iş birliği yalnızca 2 ülke için değil uluslararası toplum için de örnek bir model oluşturmaktadır.

İnancım odur ki bu ortaklığımız önümüzdeki dönemde daha da gelişecek ve başka ülkelere de ilham kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu.

''UZUN VE DERİN DOSTLUĞUN SOMUT SONUCU''

ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler, 83 adet sikkenin iadesinin Türkiye ve ABD arasındaki dostluğun somut bir sonucu olduğunu ifade ederek, "Bugün bu sikkeleri ev sahibi olan Türkiye'ye iade ediyoruz. Bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum.

Bu Birleşik Devletler ve Türkiye'nin arasındaki uzun ve derin dostluğun çok güzel bir somut sonucu.

''BÖYLE İŞ BİRLİKLERİ DERİNLEŞEREK DEVAM ETMELİ''

Burada Birleşik Devletler Kurumları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, hep birlikte çalışarak bu sonucu ürettiler.

Ben böylesi iş birliklerinin gelişerek, derinleşerek devam edebilmesini ümit ediyorum ki sınırları aşan bu uluslararası kaçakçılık ağlarını yıkabilelim" açıklamalarında bulundu.