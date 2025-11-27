İstanbul Antik Sanat'tan sanatseverleri heyecanlandıracak müzayede: Tüm gelir Gazze'ye gidecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Antik Sanat, antika sanat eserleriyle sanatseverlerin beğenisini topluyor...

Yeni bir müzayedeyle kapılarını sanatseverlere açan İstanbul Antik Sanat, bu akşam aynı zamanda güzel bir amaca da aracılık edecek.

SANAL ORTAMDA UNUTULMAZ DENEYİM

Müzayedeyi sanal ortama taşıyan İstanbul Antik Sanat, bu kapsamda akşam saat 21.00'de Instagram hesabından "Gazze'ye Yardım Müzayedesi" gerçekleştirecek.

GAZZE İLE DOSTLUK VE DAYANIŞMA MESAJI

Onlarca eserin sanatseverlerin görücüsüne çıkacağı bu akşamda eller Gazze için taşın altına konulacak.

İstanbul Antik Sanat, eserlerden elde edilecek olan tüm gelirleri Gazze'ye bağışlayacak.

ESER LİSTESİ

İşte İstanbul Antik Sanat tarafından müzayedede sergilenecek eserlerden bazıları şöyle...