Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi, hatıralarıyla mirası yaşatıyor

Üniversite sıralarında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi olma ayrıcalığını yaşayan 84 yaşındaki şair ve emekli öğretmen Gündüz Berker, ders notları, mektuplar ve Tanpınar’ın kendisine imzalayarak verdiği şiir övgüleriyle hocasının mirasını günümüze taşıyor.

EDEBİYAT TUTKUSU GENÇ YAŞTA BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi’nde yaşamını sürdüren Berker, 12 yaşında şiir yazmaya başladı ve eserleri 13 yaşında gazete ve dergilerde yayımlandı. Gençlik yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nü kazanan Berker, burada Tanpınar ile tanıştı.

TANPINAR'IN DERSLERİ VE ÖVGÜLERİ ÖMÜR BOYU SAKLANDI

Derslere girdiği ilk andan itibaren Tanpınar’ın öğrencilerle kurduğu sıcak bağ ve edebiyata kattığı derinlik, Berker’in zihninde iz bıraktı. Berker, hocasının derslerdeki açıklamalarını ve kendisine uzattığı küçük notları özenle sakladı. Özellikle genç yaşta yazdığı “Özlem” şiiri, Tanpınar’ın dikkatini çekti ve şair, kitabının ilk sayfasına övgü notu düştü.

TANPINAR'IN MİRASINI YURTDIŞINA TAŞIDI

Tanpınar’ın vefatından sonra Berker, hem Türkiye’de hem ABD’de katıldığı etkinliklerde hocasının eserlerini tanıttı. Amerika’da düzenlenen “Tanpınar Günleri” kapsamında yaptığı sunumlarla Tanpınar’ın edebiyat dünyasının farklı coğrafyalara taşınmasına katkı sağladı.

HATIRALAR MÜZE RAFLARINDA YAŞIYOR

Gülhane’deki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde Berker’in sakladığı hatıralar, ders notları, yazışmalar ve imzalı kitaplar özel bölümde sergileniyor. Berker, bu eserlerle hocasının mirasını geleceğe aktarmayı sürdürüyor.

Berker, hocasıyla anılarını şöyle paylaştı:

Türkoloji’de bir ışık, bir duygu eksikti. 1961’de Paris’ten Tanpınar’ın profesör olarak geleceğini duyunca çok sevindik. Onun gelişi, bir avize gibi koridorumuzu aydınlattı. Onu tanımak çok onur vericiydi.

Berker, “Özlem” ve “Arka Bahçe” şiirlerini Tanpınar’a okuduğunu, hocasının Osmanlıca yazdığı şiirle karşılık verdiğini anlattı. Bu şiirler, Tanpınar’ın vefatından sonra dahi doğru şekilde tanımlandı ve Berker’in hatıraları arasında korundu.

MÜZE BAĞIŞIYLA TANPINAR'IN ESERLERİ GELECEĞE TAŞINIYOR

Berker, hocasının hediye ettiği kitapları, ders notlarını ve yazışmalarını müzeye bağışladı. Tanpınar’ın kendisine gösterdiği hassasiyetin, kendi eğitim ve öğretmenlik hayatında ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

1962’de Tanpınar’ın vefatı Berker ve arkadaşları için büyük üzüntü yarattı. Berker, “Şehzadebaşı’ndan naaşı kaldırılırken başında nöbet tuttuk. Onu tanımak, öğretmenlik hayatımda ufkumu geliştirdi” dedi.