Bilal Erdoğan: Türk müziği usulleriyle çocuk şarkılarının sayısını artırmak istiyoruz

Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması’nın jüri oturumu, Palet Türk Müziği İlkokulu’nda yapıldı.

Türk müziği çocuk şarkıları repertuvarını genişletmek ve yeni bestecileri bu alana teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 68 bestekar tarafından toplam 145 eser gönderildi.

Jüri kurulunda YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, müdire İlksen Kodal ve Yüce Gümüş yer aldı.

Yetkililer, yarışmanın Türk müziği temalı çocuk şarkıları alanındaki önemli bir boşluğu doldurduğunu vurguladı.

"TÜRK MÜZİĞİNE YENİ DEHALAR KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Programda konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yarışmanın ikincisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl TRT ile yapılan organizasyonun bu kez Kültür Bakanlığı ile gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

Türk Müziği İlkokulu olarak hem Türk müziğine yeni dehalar kazandırmak istiyoruz hem de burayı bir okuldan öte kültür merkezi kimliğiyle yaşatıyoruz. Kayıt stüdyosu, enstrüman yapım atölyesi, konser salonu ve müzesiyle Türk müziğine çok yönlü destek veren bir mekân haline geldik.

"ÇOCUKLARIN TÜRK MÜZİĞİ TINILARINA AŞİNA OLMASINI AMAÇLIYORUZ"

Erdoğan, Türk müziği usulleriyle bestelenmiş çocuk şarkılarının çoğalmasına önem verdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

Yakın zamanda duyurduğumuz Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması da bu amaca hizmet ediyor. Çocuklarımızın Türk müziği tınılarına erken yaşta aşina olmasını, enstrümanlara daha hızlı ulaşmasını hedefliyoruz.

Her yıl okula kabul edilen 24 yetenekli öğrenciyi geleceğin müzik insanları olarak yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, okulun tanınırlığı arttıkça daha fazla yetenekli çocuğun başvuru yaptığını vurguladı.

"YARIŞMANIN SONUNDA ÇOK GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKACAK"

Bilal Erdoğan, yarışmanın sonunda seçilecek eserlerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yıl da birbirinden değerli eserler ortaya çıktı. Katılan, emek veren ve dereceye giren tüm bestecileri tebrik ediyorum.”