Altın Koza'da 11 film ilk kez seyirciyle buluşacak Bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dünya sineması bölümünde gösterilecek 11 film Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak.

AA

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, dünya sineması bölümünde gösterilecek filmler açıklandı.

Gösterime girecek filmler şöyle;

Bu kapsamda, Megalopolis, Kutsal İncirin Tohumu, Bir Salyangozun Anıları, Süleyman'ın Hikayesi, Dünyanın Sonuna Üç Kilometre, Aydınlık Hayallerimiz, Kutsal Enerji, Cennetin Kıyısındaki Köy, Vahşi Elmas, Gidecek Yer Yok ve Çalınan Gezegenim isimli filmler Adana'da ilk kez gösterilecek.

29 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Görkemli bir açılışla 23 Eylül'de başlayacak olan festival, 29 Eylül 'de sona erecek. Bir hafta boyunca sürecek olan festivalde pek çok gösteri yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)