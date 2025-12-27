Yeşilçam’ın usta oyuncusu Necdet Kökeş’ten üzen haber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeşilçam denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Necdet Kökeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kökeş, İstanbul Taksim İlkyardım (Eğitim ve Araştırma) Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

KALP KRİZİ VE NEFES DARLIĞI

Sanatçının kalp krizi geçirdiği, aynı zamanda nefes darlığı yaşadığı belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde Kökeş’in hafızasında ve fiziksel durumunda da gerileme olduğu ifade edildi. Doktorların tedaviyi yakından sürdürdüğü öğrenildi.

YEŞİLÇAM'IN ZIPZIP'IYDI

Necdet Kökeş, özellikle Cüneyt Arkın’ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi film serisinde canlandırdığı “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 1960’lı yıllarda, henüz 18 yaşındayken Yeşilçam’a adım atan Kökeş, birçok yapımda rol almıştı.

MADDİ ZORLUKLARLA GEÇEN YILLAR

Usta oyuncunun uzun süredir Beyoğlu’nda bir otel odasında, maddi sıkıntılar içinde yaşamını sürdürdüğü biliniyor. Kökeş’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, Yeşilçam’a gönül verenler tarafından endişeyle takip ediliyor.