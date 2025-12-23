Şehir Tiyatroları'nın usta ismi Nedret Denizhan hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın duayen sanatçılarından, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nedret Denizhan, vefat etti. Denizhan için 25 Aralık’ta Üsküdar’da tören düzenlenecek.

ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İBB Şehir Tiyatroları, Nedret Denizhan’ın vefatının ardından yayımladığı açıklamada, “Tiyatromuzun duayen sanatçılarından Nedret Denizhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.

CENAZE TÖRENİ 25 ARALIK'TA

Usta sanatçı için 25 Aralık günü saat 11.00’de, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Denizhan’ın cenaze namazı aynı gün Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak, naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KÜÇÜK YAŞTA TİYATROYLA TANIŞTI

1946 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nedret Denizhan, henüz 8 yaşındayken İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü’nde tiyatroya adım attı. Çeşitli oyunlarda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldıktan sonra 1964’te Aydın Gün’ün davetiyle Şehir Operası’na geçti. Burada konduvitlik, reji asistanlığı yaptı ve operetlerde rol aldı.

Şehir Operası’nın kapanmasının ardından yeniden Şehir Tiyatrolarına dönen Denizhan, oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve sahne direktörlüğü görevlerini üstlendi.

ALMANYA EĞİTİMİ VE YÖNETMENLİK YILLARI

1974’te Muhsin Ertuğrul tarafından eğitim için Almanya’ya gönderilen Denizhan, 1977 yılında yönetmenliğe başladı. 1980-1988 yılları arasında yönetmenliğin yanı sıra dramaturgluk yaptı. Radyo tiyatrosu ve film seslendirme yönetmenliği alanlarında da çalıştı.

SAHNEYE VE TİYATROYA ADANMIŞ BİR KARİYER

Nedret Denizhan, Şehir Tiyatrolarında “Vişne Bahçesi”, “Cibali Karakolu”, “Yaprak Dökümü”, “Figaro’nun Düğünü”, “Sekiz Kadın”, “Balıkesir Muhasebecisi” ve “Bisküvi Adam” gibi çok sayıda oyunu yönetti.

Oyuncu olarak ise “Cyrano de Bergerac”, “Venedik Taciri”, “Atinalı Timon”, “Yerma”, “Kralın Kısrağı” ve “Ah Baba Vah Baba” gibi önemli yapımlarda sahne aldı.

Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren Nedret Denizhan, geride unutulmaz eserler ve güçlü bir sanat mirası bıraktı.