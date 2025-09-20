Amasya'da kazılarda kayıp tapınak bulundu

Yapılan kazı çalışmalarında volkanik tüf kayalardan inşa edilmiş tapınak keşfedildi...

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, 6 bin 500 yıl öncesine dayanan bir tarihi olan Oluz Höyük'te 19 yıldır kazı çalışması yürütüldüğünü ifade ederek, "Burayı kayıp tapınak olarak nitelendirmemizin temel sebebi Oluz Höyük Kubaba kutsal alanının herhangi bir antik kaynakta geçmemiş olmasıdır.

Ne Herodot’ta, ne Strabon’da, kaynaklarda ismi geçmiyor" dedi.

''RİTÜELLERİ HENÜZ TAM ANLAYAMADIK''

Prof. Dr. Dönmez, Demir Çağı katmanının içinde Frig Dönemi'ne ait Kubaba Kutsal Alanı'nı sunaklarıyla beraber bularak, tanrıça Kubaba'yı temsil eden, kutsal taşı da bulduklarını da hatırlatarak, "Oluz Höyük keşfi Kuzey Orta Anadolu’da, Anadolu bozkırında, Amasya’da devasa büyüklükte ve henüz ritüellerini tam anlayamadığımız bir tapınak sisteminin ortaya çıkmaya başladığını gösterdi" diye konuştu.

''İLK SONUÇLARI TAŞ ANALİZLERİNDEN ALDIK''

Tarihi tapınağın inşasında kullanılan açık yeşil renge sahip ve ince taneli tüf olarak isimlendirilen volkanik kaya parçalarının benzerinin kazı alanına 10 kilometre mesafede yer alan Doğantepe köyünde antik taş ocağında bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Dönmez, "Arkeometri çalışmamızın ilk sonucunu taş analizlerinden aldık.

Oluz Höyük’teki taşların Doğantepe’deki antik taş ocağındakilerle aynı olup oradan getirildiği kesinleşti" diye konuştu.

TAPINAK GİZEMLİ TAŞLARLA KAPLI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uyguladığı Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde devam eden kazılarda rengiyle tapınağın yapısına gizem katan taşların höyüğün yüzde 90'ında kullandığının görüldüğünü söyleyen Astrojeoloji Uzmanı Dr. Ersin Kaygısız da, "Höyükten ve taş ocağındaki kaya parçalarından numuneler alıp laboratuvarda araştırma yaptık.

''ŞEKİLLENDİRMESİ DAHA KOLAY OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLMİŞ OLABİLİR''

Örneklerde mineral faz desenlerinin aynı olduğunu belirledik. Taşıması ve şekillendirilmesi daha kolay olduğu için tercih edilmiş olabilir" şeklinde konuştu.