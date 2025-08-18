Artvin’de 16 yıl sonra Salikvan Yaylası Festivali düzenlendi

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yüksekoba Köyü Yaylası’nda, 2 bin 600 rakımda bulunan Salikvan Yaylası Festivali, 16 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

Festival; Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alparslan ve Serdar Çam, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeşil Yol Projesi kapsamında yenilenen yayla yolları sayesinde özellikle Rize’nin Fındıklı ve Arhavi ilçelerinden yoğun ilgi oldu.

Coşkulu geçen festivalde sanatçılar sahne aldı, geleneksel güreş müsabakaları büyük ilgi gördü.

"TURİZMDE HEDEF 100 MİLYAR DOLAR"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye’nin turizmde dünyada 4’üncü sırada yer aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

Geçen yıl 61 milyar dolar gelir ve 62 milyon ziyaretçi ile önemli bir konuma geldik. Hedefimiz turizm gelirlerini 100 milyar dolara çıkarmak. Bunun için 81 ilde turizmi geliştirerek yılın 12 ayına yaymamız gerekiyor. Artvin’in doğa harikası bölgeleri bu hedefte önemli bir paya sahip olacak. Arhavi–Yusufeli yolunun açılması da turizmi daha da canlandıracaktır.

DOKAP'TAN 8 YENİ PROJE

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, 2025 yılında Artvin’de uygulanacak 8 yeni projeyi duyurdu:

Sulamadan bitkisel üretime, hayvancılıktan Yeşil Yol’a kadar birçok alanda destek veriyoruz. Artvin, cennetten bir köşe. Bakanımız Fatih Kacır’ın destekleriyle projelerimizi sahaya yansıtıyoruz.

"YEŞİL YOL İLE TURİZME KAZANDIRIYORUZ"

Artvin Valisi Turan Ergün ise festivalin düzenlendiği alanın turizm açısından önemine değinerek, “Yaklaşık 3 bin rakımdayız. Yeşil Yol Projesi kapsamında 6 kilometrelik yolu açtık. Bu bölgeyi turizme kazandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Festival coşkusuna hep birlikte ortak oluyoruz” dedi.

Üç gün sürecek festivalde konserler, halk oyunları, spor karşılaşmaları ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.