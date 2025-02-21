Atıklardan tasarlanan kostümler büyük ilgi görüyor

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ATO Congresium'daki ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 150'den fazla galeriyi bir araya getirmesinin yanı sıra bu yıl Devlet Tiyatrolarının (DT) Atık Malzemeden Kostüm Yapımı Atölyesi Sergisi ile Repliklerden Sahneye DT Kadın Kostüm Sanatçıları Sergisi'ne de ev sahipliği yapıyor.

Farklı dönemlerden oyunlara ait kostümler ile bu kostümlerin tasarım süreçleri ve sanatçıların yaratıcılığına ışık tutan Repliklerden Sahneye DT Kadın Kostüm Sanatçıları Sergisi, geçmişten günümüze tiyatro sahnesinin önemli bir parçası olan kostüm tasarımcılarının çalışmalarını görünür kılmayı hedefliyor.

EL EMEĞİ, GÖZ NURU...

Sergide, yıllarca usta oyuncuların sahnede giydiği kostümleri tasarlayan isimlerin çalışmaları yer alıyor. Aralarında sanatçı Ayten Gökçer'in kostümlerini hazırlayan Hale Eren'in de bulunduğu birçok deneyimli tasarımcının eserleri, tiyatro sahnesinin arkasındaki emeği gözler önüne seriyor.

FARKLI MESLEKLERDEN KİŞİLERLE YAPILDI

Atıkların sanatla buluşmasını sağlayan, bireylerin farkındalığını artırmayı ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına imkan tanımayı hedefleyen Atık Malzemeden Kostüm Yapımı Atölyesi Sergisi ise bu kez profesyonel tasarımcılarla değil; öğrenciler, ev kadınları ve farklı mesleklerden kişilerle hayata geçirildi.