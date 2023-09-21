Bartın'daki kazılarda Büyük İskender heykelinin başı bulundu Bartın'da Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde ve Bartın Üniversitesi danışmanlığında yürütülen kazılarda, Roma İmparatorluğu dönemine ait "Büyük İskender" heykelinin başına rastlandı.

AA

Bartın Kum Mahallesi'nde okul inşaatı sırasında 2017'de tarihi kalıntılara rastlanmasının ardından koruma altına alınan bölgede sürdürülen çalışmalarda, yeni bulgulara ulaşıldı.

Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde ve Bartın Üniversitesi danışmanlığında yürütülen kazılarda, Roma İmparatorluğu dönemine ait "Büyük İskender" heykelinin başına rastlandı.

Koruma altında

Tarihi parça, Amasra Müze Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.

Düzce'deki kazılarda da 'İskender başı' bulunduğu açıklanmıştı

Düzce Belediyesi ve Konuralp Müzesi'nden dün yapılan açıklamada da Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, M.S. 2'nci yüz yıla tarihlenen, 23 santimetre (baştan-boyna kadar) ölçülerinde "İskender başı" bulunduğu bildirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)