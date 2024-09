Başka Bir Yerden Bakmak, Orada Olmak sergisi İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Avusturya’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen Başka Bir Yere Bakmak, Orada Olmak isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

15'nci yılını kutlamaya hazırlanan, Türkiye’nin önde gelen sanat merkezlerinden CerModern, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında uluslararası bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Farklı ülkeler arasında hareket halindeki ilişkiler ve aidiyet üzerine kurgulanan, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen ve Avusturya Sanat, Kültür, Kamu Hizmeti ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Başka Bir Yere Bakmak, Orada Olmak (Looking Elsewhere Being There) sergisi 25 Eylül'de kapılarını açıyor. Marcello Farabegoli Projects ile CerModern işbirliğiyle gerçekleşen karma sergide 30’dan fazla sanatçının eseri yer alacak.

ZİYARET SAATLERİ

Küratörlüğünü Marcello Farabegoli’nin, eş küratörlüğünü ise Charlotte Aurich ile Pablo Chiereghin’in üstlendiği sergi, mekana özgü bir unsur olarak hareket kavramını araştırıyor.

Sınırları aşan ve hareketle ilgilenen sanatsal pratiklere ışık tutan Başka Bir Yere Bakmak, Orada Olmak, mekanla ilişki kurarken hareketle birlikte başka bir yere bakmanın ne anlama geldiğini sorguluyor.

25 Eylül’de sanatseverlere açılacak olan sergi, 3 Kasım’a kadar pazartesi günleri dışında her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.