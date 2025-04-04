Gazze'de İsrail'in hain saldırısı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİNİN ÜZERİNDE

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı 'gittikçe artan askeri güçle' hareket edeceğini duyurdu.

"FİLİSTİN HALKINA KARŞI SOYKIRIMI YENİDEN BAŞLATTILAR"

Hamas ise 'İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını' açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

10 FİLİSTİNLİ DAHA KATLEDİLDİ

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda, 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un doğusundaki el-Menara Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

İsrail'in saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.