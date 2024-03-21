Batuhan Mumcu, turizm-otel işletmecileriyle bir araya geldi

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, çalışmalarını sürdürüyor.
Mumcu, İzmir Karaburun'da çeşitli temaslarda bulundu.
Burada turizm-otel işletmecileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü;
"Sektör temsilcilerimizin sorunlarını dinledik"
İzmir programımızın ilk durağında; Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu, Karaburun Kaymakamı ve AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayımız Eyüp Kaykaç ile birlikte turizm-otel işletmecileri ve iş insanlarımız ile bir araya geldik. Sektör temsilcilerimizin sorunlarını dinledik ve sektörel istişarelerde bulunduk.
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