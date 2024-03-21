Batuhan Mumcu, turizm-otel işletmecileriyle bir araya geldi İzmir programı kapsamında temaslarını sürdüren Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yeni bir kare paylaştı.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, çalışmalarını sürdürüyor.

Mumcu, İzmir Karaburun'da çeşitli temaslarda bulundu.

Burada turizm-otel işletmecileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

"Sektör temsilcilerimizin sorunlarını dinledik"