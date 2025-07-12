Bilecik'te çömlekler, dallarda çaputların yerini aldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü, hem doğası hem de köklü çömlekçilik geleneğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Köyde kurulan Kınık Kamp ve Karavan Alanı, sadece bir dinlenme noktası değil, aynı zamanda kültürel bir deneyim alanına dönüştü.

Köydeki çömlek ustalarının elinden çıkan fakat çeşitli nedenlerle şekli bozulmuş seramik ürünler, çöpe atılmak yerine doğayla uyum içinde yeniden değerlendirildi. Ağaç dallarına özenle asılan bu çömlekler, kamp alanına otantik bir atmosfer kazandırırken ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

DOĞAYLA İÇ İÇE, KÜLTÜRLE HARMANLANMIŞ BİR KAMP DENEYİMİ

Köy muhtarlığı ile Kınık Çömlekçilik Derneği’nin iş birliğiyle hayata geçirilen bu estetik dokunuş, geri dönüşüm ve kültürel mirasın bir arada yaşatıldığı örnek bir çalışmaya dönüştü. El emeğiyle şekillenen çömleklerin doğaya entegre edilmesi, hem çevreye duyarlılığı hem de geleneksel sanatların yaşatılmasını simgeliyor.

Kamp alanını ziyaret eden karavancı ve doğa tutkunları, bu özgün süslemelere büyük ilgi gösterdi; alan bolca fotoğraf çeken misafirlerle dolup taştı.

HEM ÇEVRECİ HEM KÜLTÜREL BİR MESAJ

Köy sakinleri, kullanılmayan çömleklerin bu şekilde değerlendirilmesinin yalnızca çevreye saygı değil, aynı zamanda Kınık’ın yüzlerce yıllık çömlek geleneğine de dikkat çekmek olduğunu söylüyor.

Bu yaratıcı yaklaşım, Kınık Kamp ve Karavan Alanı’nı sıradan bir konaklama yerinden çıkarıp, ziyaretçilere sanat, doğa ve kültürle iç içe bir deneyim sunan benzersiz bir mekâna dönüştürdü.