Pulp Fiction ve The Mask’in yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu

‘Pulp Fiction’ ve ‘The Mask’ filmlerindeki performanslarıyla hafızalara kazınan oyuncu Peter Greene’den acı haber geldi. Greene’in, New York’un Lower East Side semtinde bulunan dairesinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Mail Online’da yer alan habere göre, oyuncunun cansız bedeni 12 Aralık Cuma günü saat 15.25 sıralarında evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Greene’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis kaynakları, ölümün şüpheli olmadığını, kesin nedenin ise adli tıp incelemesinin ardından açıklanacağını duyurdu.

MENAJERİNDEN DUYGUSAL VEDA

Peter Greene’in menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun ölümünün ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten kuşağımızın en büyük karakter oyuncularından biriydi. Kalbi herkesten büyüktü. Onu çok özleyeceğim."

PETER GREENE KİMDİR

Peter Greene, New Jersey eyaletinin Montclair kentinde dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken evden ayrılarak New York sokaklarında yaşamaya başlayan Greene, gençlik yıllarında madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini açıkça dile getirmişti.

1996 yılında yaşadığı intihar girişiminin ardından tedavi gören oyuncu, sonraki yıllarda da bağımlılıkla mücadelesini sürdürdü. Kariyeri boyunca genellikle sert ve karanlık karakterlere hayat veren Greene, ‘Pulp Fiction’ ve ‘The Mask’ başta olmak üzere yaklaşık 95 film ve dizide rol aldı.

SİNEMA DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

Özgün oyunculuğu ve güçlü karakter rolleriyle tanınan Peter Greene, Hollywood’da karakter oyunculuğunun önemli isimleri arasında gösteriliyordu. Ölümü, sinema dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.