Harput’un 300 yıllık çınarı zamana direniyor

Elazığ’ın tarihi dokusuyla öne çıkan Harput Mahallesi’nde yer alan ve 1700’lü yıllarda dikildiği bilinen çınar ağacı, aradan geçen yüzyıllara rağmen ayakta kalmayı sürdürüyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınan ağaç, Harput’un simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

CAMİSİNE ADINI VEREN AĞAÇ

Kurşunlu Camii bahçesinde bulunan asırlık çınar, zamanla caminin “Çınarlı Cami” olarak anılmasına neden oldu. Özellikle yaz aylarında serin gölgesiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken ağaç, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

KIŞIN DA AYRI BİR GÜZELLİK SUNUYOR

Yaklaşık 300 yılı aşkın süredir zamana meydan okuyan çınar, kış aylarında da farklı bir atmosfere bürünüyor. Karla kaplanan dalları ve gövdesiyle görsel bir şölen sunan ağaç, Harput’un tarihi siluetine ayrı bir değer katıyor.

Doğayla tarihin iç içe geçtiği bu eşsiz çınar, Harput’un geçmişten günümüze uzanan sessiz tanığı olmaya devam ediyor.