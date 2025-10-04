Bingöl'de at yetiştiriciliği kültürel miras olarak yaşatılıyor

Bingöl merkeze 70 kilometre uzaklıktaki 1940 rakımlı Karlıova’da at yetiştiriciliği, ilçenin önemli kültürel değerlerinden biri olarak sürdürülüyor. İlçede düzenlenen at yarışlarıyla hem ata sporunun yaşatılması hem de gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

AT YARIŞLARI BÖLGE HALKINI BULUŞTURUYOR

Her yıl düzenlenen yarışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden katılımcılara ev sahipliği yapıyor. İlçede gençler, yarışlarda yer alacak atlarının kondisyonunu artırmak için düzenli antrenman yaptırıyor. Hazırlıkların ardından atlar, arazide dört nala koşarak güçlerini sergiliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlar, izleyicilere de heyecan dolu anlar sunuyor.

2 YILDIR BİRİNCİLİĞİ BIRAKMIYOR

Sakaören köyünden 21 yaşındaki Serhat Kala, iki yıldır yarışlarda şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Kala, yılın bu döneminde her gün atlara antrenman yaptıklarını belirterek, “Bu gelenek dedemizden, babamızdan bize miras kaldı. Bu sene rakiplerimiz çok zorlu. İnşallah yine birincilik nasip olur.” dedi.

NESİLLERDİR SÜREGELEN GELENEK

12 yaşından beri ata bindiğini söyleyen Mehmet Altun (27) ise nesillerdir süregelen geleneğin önemine vurgu yaptı: