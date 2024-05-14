Çiğdem Tunç, 40. yıl plaketini sahnede aldı İLMED üyesi olan sanatçı Çiğdem Tunç, üniversiteden mezuniyetinin 40. yıl plaketini “Gözyaşı Sarayı Kösem” oyununun sonunda seyirciyi selamlarken almanın heyecanını yaşadı.

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Sanatçı Çiğdem Tunç “Gözyaşı Sarayı Kösem” isimli oyunun sonunda seyirciyi selamlarken bir sürpriz ile karşılaştı.

Tunç'un son oyununu, okul arkadaşları Ortaköy Afife Jale Sahnesi'nde ön sıralardan izliyordu.

Seyirci ve okul arkadaşları, "Kösem" karakterini başarı ile oynayan Tunç'u ayakta alkışladı.

Tunç, plaketi arkadaşlarının karşısında eski hocanın elinden aldı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi (IITIA Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Y.O.) mezunu Tunç, mezuniyette 40. yıl plaketini Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek ve aynı zamanda okul arkadaşı olan Marmara İletişim Mezunları Derneği (İLMED) Başkanı Hüseyin Irmak'ın elinden aldı.

"Bu 'uzun yol arkadaşlığının' önünde eğiliyorum"

Tunç, oyunu ayakta alkışlayan üniversite arkadaşlarının ve tiyatro ekibinin içinde plaketini alırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında yürüdüğünü belirtti ve duyduğu heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

Bilet alarak, gelip seyrederek, üstüne üstlük 40. yıl plaketimi bana getirip, dekan eliyle kabul etmemi sağlayan, bu 'uzun yol arkadaşlığının' önünde eğiliyorum. Devrelerim... Bir parçası olmaktan daima gurur duyduğum okuldaşlarım...

"Temsil sonrası plaketi takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Oyunun sonunda okulun bir dönem dekanlığını da üstlenen Prof. Dr. Cinman, plaketi Tunç'a takdim ederken çok şanslı bir meslek hayatı olduğunu dile getirerek, duyduğu heyecanı şöyle ifade etti:

Çiğdem'in öğrenci olduğu dönemin asistanı, fakültenin de geçmiş dönemler dekanı sıfatıyla plaketini, temsil sonrası takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum.

"Tunç ve arkadaşlarını bu saygıdeğer sanat yolculukları için saygıyla selamlıyoruz"

Irmak, ise bu anlamlı gecenin ardından şu açıklamada bulundu:

Kısıtlı olanaklara rağmen yılmadan, aşkla sanat yapan, ülkemizin önemli değerlerinden sevgili arkadaşımız Çiğdem Tunç ve arkadaşlarına iletişim mezunları olarak teşekkür ediyoruz. Anlamlı bir geceydi, hepimiz mutlu olduk. Tunç ve arkadaşlarını bu saygıdeğer sanat yolculukları için saygıyla selamlıyoruz.

"Gözyaşı Sarayı Kösem" ödüle doymuyor

Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Gözyaşı Sarayı Kösem" adlı oyunun yazar ve yönetmeni Kosta Kortidis, "Uluslararası Köprüleri Kurması" ile 14. Direklerarası Seyirci Ödülleri Kültür Büyük Ödülü'nü; Tunç ise "Gözyaşı Sarayı Kösem" oyunundaki rolü ve performansı ile 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde "Yılın Zirvedeki Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülünü aldı.