Çorum'da İskilip baklavasına coğrafi işaret

İskilip Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede dini bayramlar ve özel günlerde evlerde kadınlar tarafından hazırlanan, ticari olmayan geleneksel İskilip baklavası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan başvurunun sonuçlandığı duyuruldu.

Gerekli incelemelerin ardından TÜRKPATENT tarafından, İskilip baklavasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Böylece baklava, resmen koruma altına alınan yöresel lezzetler arasına katıldı.

BEŞ ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Açıklamada, İskilip baklavasının gül, döşeme, şıkırdım, gazete ve bülbül yuvası olmak üzere beş çeşidinin bulunduğu belirtildi. Baklavanın; buğday unu, ayçiçeği yağı, üzüm sirkesi, yumurta ve tuzla hazırlanan hamurun nişasta ile ince yufkalar açılması, aralarına ceviz eklenmesi, çeşidine göre şekillendirilmesi, üzerine tereyağı gezdirilip pişirilmesi ve ardından şerbet dökülmesiyle yapıldığı aktarıldı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İskilip Belediyesi'nin daha önce İskilip dolması, turşusu, Ramazan keşkeği, çileği, tokmaklı kağnı, sirke salatası ve yırtma yemeği için coğrafi işaret aldığı hatırlatıldı. Baklavanın da tescillenmesiyle ilçedeki coğrafi işaretli ürün sayısı 8’e yükseldi.

"BİR GELENEĞİ VE KÜLTÜRÜ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: