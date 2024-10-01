Devlet Tiyatroları bugün perdelerini açıyor Devlet Tiyatroları (DT), 2024-2025 tiyatro sezonu başında 10'u yerli, 28'si çeviri toplam 38 yeni oyunu izleyiciyle buluşturacak.

AA

DT'den yapılan açıklamaya göre, yarın 25 ildeki 13 yerleşik, 12 turne sahnesinde perde açacak Devlet Tiyatrolarının ilk tur yeni oyunları belirlendi.

Devlet Tiyatroları, 75. tiyatro sezonunda, müzikaller ve geçen sezonların kapalı gişe yapımlarıyla toplam 622 temsil verecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu, 4 oyun prömiyeriyle sezonu açıyor. Bu sezon Willy Russell'in yazıp, bestelediği, Emel Aslan'ın çevirdiği ve Ebru Kara'nın yönettiği Broadway müzikali "Kan Kardeşler" Akün Sahnesi'nde; Ayşegül Çelik'in yazdığı, İsmet Numanoğlu'nun yönettiği "Öteki" Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

David Mamet'in yazdığı, Raşit Çelikezer çevirip yönettiği "Glengarry Glen Ross" Şinasi Sahnesi'nde; Ergin Özdemir'in rejisini üstlendiği "Cephede Piknik" Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

BAYRAK 29 EKİM'DE PRÖMİYER YAPACAK

Cem Emüler'in oyunlaştırdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği Genç W'nin Yeni Acıları İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde 16 Ekim'de; Anna Ros'un yazıp, yönettiği ve yönetmen yardımcılığını Yağmur Evin'in gerçekleştirdiği "Yaşam Döngüsü" Akün Sahnesi'nde 20 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Mihriban Rezzan Seyhan'ın yönettiği "Karga ile Ayı ya da Güneş Herkes için Parlar isimli çocuk oyunu Küçük Tiyatro'da 22 Ekim'de; Ali İhsan Kaleci'nin rejisiyle Ney'den Hikayeler İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde 23 Ekim'de prömiyer yapacak.

Haluk Özenç'in yazdığı, Barış Erdenk'in süpervizörlüğünü yaptığı, Sibel Erdenk'in yönettiği "Yüzyıllık Destan: Bayrak" Akün Sahnesi'nde 29 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

ŞEKERPARE

Adana Devlet Tiyatrosu'nda Yavuz Turgul'un yazdığı, Engin Alkan'ın tiyatroya uyarladığı, Sabri Özmener'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikal oyun Şekerpare; Ramazanoğlu Sahnesi'nde 8 Ekim'de, Muzaffer Kırıkkalp'in üstlendiği müzikal Öksüzler 01 Burda PGM Sahnesi'nde 23 Ekim'de prömiyer yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)