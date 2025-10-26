Diyarbakır 9. Kitap Fuarı kitapseverleri bir araya getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günler boyunca kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, birçok yayınevinin standı 7'den 70'e ziyaretçilerini ağırladı.Fuarda yazarlar da okurlarıyla bir araya geldi.

“VAROLUŞ SORUNLARINDAN KİMLİK ARAYIŞINA”

İmza günü etkinliğine katılan Muraz Arslan, ikinci kitabı Takunyalı Rahvan Atlar için okurlarla buluştu. Arslan, “Diyarbakır’da düzenlenen 9. Kitap Fuarına katılmaktan dolayı gayet mutluyum. Her fırsatta kentleri gezmeye gayret ediyorum. Bugün de Diyarbakır’dayım ve Takunyalı Rahvan Atlar kitabımın imza günü etkinliğine katıldım. Bu eser, birbiriyle ilişkili on beş bölümden oluşan uzun bir mozaik öykü. Kitap şiirsel imgeleri ve araya serpiştirilen şiirleriyle, okuru fantastik ve sembolik dünyalarda gezdiriyor. Varoluş sorunlarından kimlik arayışına, felsefi sorgulamalardan mistik betimlemelere uzanan Kadim’in yolculuğunu anlatıyor. Topraktan tarihe uzanan bir belleğin resmini çizmeye çalıştım. Keyifli okumalar dilerim’’ dedi.