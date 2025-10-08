Diyarbakır'daki parmak izi kubbeli kiliseye 35 bin ziyaretçi

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi içinde yer alan 1800 yıllık Saint George Kilisesi, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmasının ardından yapı, 10 Ağustos 2024’te yeniden ziyarete açıldı.

KUBBESİNE CAM TAVAN EKLENDİ, TUĞLA TAVAN GÜÇLENDİRİLDİ

Restorasyon sürecinde kilisenin ön kısmındaki kubbeye cam tavan yapıldı, iç bölümdeki tuğla örülü tavan ise güçlendirilerek daha belirgin hale getirildi.

Mimarının, tuğla örgüye parmak izini simgeleyen bir desen işlediği düşünülen kubbe, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

35 BİN KİŞİ PARMAK İZİ KUBBESİNİ GÖRMEYE GELDİ

10 Ağustos’taki açılıştan bu yana kiliseyi 35 binden fazla kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerin büyük bölümü, “dünyanın en büyük parmak izi” olarak anılan bu eşsiz mimari detayı görmek için yapıyı tercih ediyor.

"PARMAK İZİ GÖRÜNÜMÜ, RESTORASYONLA DAHA BELİRGİNLEŞTİ

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, müzenin Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek, Saint George Kilisesi’nin müze kompleksi içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Deprem sonrası yaklaşık iki yıl süren restorasyonun ardından yapının güvenli hale getirildiğini söyleyen Gizligöl, “Restorasyonla kubbedeki parmak izi görünümü daha belirgin hale geldi.” dedi.

"MİMARIN KENDİ PARMAK İZİNİ NAKŞETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR"

Kilisede iki kubbe bulunduğunu belirten Gizligöl, iç kısımdaki kubbenin en dikkat çekici bölüm olduğunu ifade etti:

Burası bir başparmak izini andırıyor. Ziyaretçiler özellikle bu deseni görmek için geliyor. Mimarı, esere kendi parmak izini yansıtmış olabilir. 10 Ağustos’tan bu yana 35 bin ziyaretçimiz sadece bu detayı görmek için geldi.

Gizligöl ayrıca, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında kilisede Pablo Picasso’nun eserlerinin sergileneceğini de duyurdu.

ZİYARETÇİLERDEN "MİMARİ OLARAK İNANILMAZ" YORUMU

Tarihi yapıyı gezmek için Mardin’den gelen fotoğrafçı Osman Haşlamacıer, kubbedeki parmak izinin mimari açıdan olağanüstü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gerçekten çok ilginç, mimarı bilinçli olarak bu izi oluşturmuş. Böyle bir detay başka yapılarda görülmüyor.”

İstanbul’dan gelen ziyaretçiler Esra Aslantepe ve Seda Budak da yapının büyüleyici olduğunu ifade etti.

Aslantepe, “Kubbede mimarın parmak izi olduğunu öğrendik, çok etkilendik.” derken, Budak ise, “Parmak izinin kubbeye işlenmesi inanılır gibi değil. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim.” diye konuştu.