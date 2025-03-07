Dizi ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in ölüm yıl dönümü

AA

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, televizyon ve tiyatronun güldüren yüzü Rasim Öztekin, oyunculuğun yanı sıra dizi ve filmlerde yaptığı seslendirmeler ve imza attığı köşe yazılarıyla gönüllerde yer edindi.

Tam adı Rasim Mükerrem Öztekin olan sanatçı, Şükran ve Atilla Fazlı Öztekin çiftinin çocuğu olarak 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nde eğitim gören başarılı oyuncu, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Rasim Öztekin, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalar yaparak sahneye adım attı.

USTALARLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu ile 1980'de profesyonel tiyatro oyuncusu olan Öztekin, 1980-1992'de, Ortaoyuncular Tiyatrosunun Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı ve İstanbul'u Satıyorum adlı eserleriyle birlikte tüm oyunlarında rol aldı.

Usta oyuncu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Ferhan Şensoy ve Zeliha Berksoy ile aynı sahneyi paylaştı.

Rasim Öztekin, 1992-1995'te Nükhet Duru ve Demet Akbağ ile Müzikomedi, Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve Demet Akbağ ile Mega Show, Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile Yeşil Kabare Şovları'nda izleyicinin karşısına geçti.

Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 2071'de Türkiye adlı müzikali 1994'te sahneye koyan sanatçı, eserde oyuncu olarak da yer aldı.

SİNEMAYA ADIM ATTI

Usta sanatçı, "Görevimiz Komedi", "Komedi Türk", "Bak Hele Bak", "Eğrisiyle Doğrusuyla", "Biraz Düş, Biraz Gülüş", "Eşref Saati" ve "Bizden Size" adlı programlarda sunuculuk yaptı.

"Bir Günlük Aşk" filmiyle 1986'da sinemaya adım atan sanatçı, kariyeri boyunca "Kurt Kanunu", "Şans Kapıyı Kırınca", "GORA, "Düğün Dernek", "Mandıra Filozofu" ve "Çalgı Çengi İkimiz"in de aralarında bulunduğu birçok filmde oyunculuk yaptı.

Öztekin, "Köşe Dönücü" adlı televizyon dizisinin ardından, "Klavye Delikanlıları", "Geniş Aile" ve "Seksenler" adlı dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin beğenisini kazandı.

Bir yandan çizgi film ve reklam seslendirmeleri de yapan sanatçı, Gani Müjde'nin yazdığı, Mehmet Ergen'in sahnelediği "Yıldızların Altında" adlı müzikalde Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin ile başrolü paylaştı. Başarılı oyuncu, TRT'de program metin yazarlığı yaptı.

Akşam ve Star gazetelerinde köşe yazarı olarak görev yapan Öztekin, kendi internet sayfasında da çeşitli konularda yazılar kaleme aldı.

Usta oyuncu, 2009'da rol aldığı "Boş Gezen ve Kalfası" adlı oyun sırasında kalp krizi geçirdi, tedavi sırasında sanatçıya kalp pili takıldı. Rasim Öztekin, başta sağlık olmak üzere çeşitli sosyal farkındalık projelerinde yer aldı.

KAVUĞU ŞEVKET ÇORUH'A DEVRETTİ

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli simgelerinden Hasan Efendi'nin kavuğunu, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle kavuğu 2020'de Şevket Çoruh'a teslim etti.

Rasim Öztekin'in Zeynep Aslıhan İsbay ile evliliğinden, kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, 1987'de dünyaya geldi. Öztekin, 2005'te gazeteci Esra Kazancıbaşı ile dünyaevine girdi.

Köşe yazılarından derlenen "Atış Serbest" adlı bir kitabı da bulunan Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2021'de, 62 yaşındayken hayatını kaybetti.