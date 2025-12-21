Erzurum'da Türk mitolojisi ve kültürü buzdan heykellere dönüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum’da Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kurulan ve yıl boyunca sıfırın altında sıcaklıkta tutulan Ata Buz Müzesi, bu kez Türk kültürüne odaklanan özel bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri, Türk mitolojisi ve geleneksel yaşamdan izler taşıyan eserler hazırladı.

AYAZ ATA VE TÜRK SEMBOLLERİ BUZLA BULUŞTU

Öğrenciler, Türk mitolojisinin önemli figürlerinden Ayaz Ata’nın yanı sıra at başı figürü ve çeşitli Türk sembollerini buzdan heykellere dönüştürdü. Bunun yanında Anadolu’da ve Orta Asya’da kullanılan yün eğirme aletleri, taş dibek ve lastik ayakkabı gibi kültürel öğeler de buzdan eserler arasında yer aldı.

Termometrelerin yaz-kış eksi 5 dereceyi gösterdiği müzede, özel tekniklerle şekillendirilen eserlerle Anadolu ve Orta Asya kültürünün kuşaklar arası aktarılması hedefleniyor.

"AMAÇ UNUTULAN DEĞERLERİ HATIRLATMAK"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı yüksek lisans öğrencisi Burak Selvi, eserlerin yalnızca estetik değil, aynı zamanda anlam taşıdığını vurguladı:

Sanat eserinin bir mesajı olmalı. Türk kültüründe ön plana çıkan bu karakterleri ve malzemeleri unutturmamak, hatırlatmak ve anmak amacıyla üç boyutlu çalışmalar hazırladık.

ELEKTRİKLİ TESTERE VE ÜTÜYLE ŞEKİLLENDİ

Selvi, buz heykellerin elektrikli testere, raspa ve ütü gibi araçlarla şekillendirildiğini belirterek, sergilenen eserlerin kültürel hafızayı yansıttığını ifade etti:

Yörük kültüründe kullanılan yün eğirme araçları, taş dibek gibi Anadolu’ya özgü malzemeleri işledik. Ayrıca Orta Asya’dan günümüze uzanan Türk kültüründe sembolik hale gelen karakterleri üç boyutlu heykellerle müzede sunuyoruz.

Müzede gençler ve çocuklar için ilgi çekici eserlerin de bulunduğunu aktaran Selvi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün buzdan heykelinin yapılması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.