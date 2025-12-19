Bilal Erdoğan: Türkiye birçok alanda büyük mesafe aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kütahya Kadim Konağı’nda düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” başlıklı panele katıldı. Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen programa akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.

"EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ"

Panelde konuşan Erdoğan, Türkiye’nin milli gelirinin son 25 yılda ciddi bir artış gösterdiğini belirterek, yaklaşık 200 milyar dolar olan milli gelirin bugün 1,6 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ifade etti. Kişi başına düşen gelirin ise 3 bin dolardan 18 bin dolara yaklaştığını dile getiren Erdoğan, bu gelişmenin toplumun beklenti ve taleplerini de dönüştürdüğünü söyledi.

"GELİŞEN ÜLKEDE SİVİL TOPLUM GÜÇLENİR"

Ekonomik ilerlemenin sivil toplumun gelişimini de beraberinde getirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Anne babalarımızın yaşadığı Türkiye ile çocuklarımızın yaşadığı Türkiye aynı değil. Gelişen bir ülkede sivil toplumun büyümesi, gönüllülüğün artması kaçınılmazdır” dedi.

"DEVLET HİZMETLERİ BİRÇOK ÜLKEDEN İLERİ NOKTADA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ulaşım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda önemli atılımlar yapıldığını belirten Bilal Erdoğan, geçmişte siyasetten beklentilerin ‘devlet baba’ anlayışıyla sınırlı olduğunu hatırlattı. Erdoğan, “Bugün devletin sunduğu hizmetler pek çok alanda gelişmiş ülkelerle yarışır hale geldi. Bu da siyasetin gerçekten bir şeyleri değiştirebildiğini gösterdi” diye konuştu.

"TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETKİSİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumsal değişimde belirleyici bir rol üstlendiğini dile getiren Bilal Erdoğan, “Toplumun önünde yürüyerek ezberleri bozdu. Büyük liderlerin kıymeti çoğu zaman yokluklarında daha iyi anlaşılır” ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜMÜ SAHADAKİ İNSANLAR ÜRETMELİ"

Sivil toplum kuruluşlarının daha fazla sorumluluk alması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, sağlık, eğitim ve sanayi gibi alanlarda sorunları bizzat yaşayanların çözüm üretme sürecine katkı sunmasının önemine işaret etti: "Bir alandaki sorunları en iyi, o işi yapanlar bilir ve siyasete doğru yolu onlar gösterebilir."

"GELİŞMEK İÇİN KİMLİKTEN VAZGEÇMEK GEREKMİYOR"

Kültür ve kimlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye’nin kendi değerlerinden kopmadan da gelişebileceğini söyledi:

"Kendi kültürümüz ve inancımızla da dünyada güçlü bir konum elde edebileceğimizi gördük. Köklerimizden beslenmeden başka coğrafyalara uzanmak mümkün değil."

Panel değerlendirmelerinin ardından Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi’nin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Program, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.