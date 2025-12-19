Çayla Kitap Projesi’nde anlamlı buluşma: Emine Şeçeroviç Kaşlı, Rize’de gençlerle bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize Valiliği himayesinde; İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇAYKUR’un katkılarıyla yürütülen Çayla Kitap Projesi kapsamında, bu yılın üçüncü programı düzenlendi. Programda, “Kurşunların da Rengi Var” kitabının yazarı Emine Şeçeroviç Kaşlı gençlerle bir araya geldi.

BOSNA SAVAŞINI ÇOCUK GÖZÜNDEN ANLATTI

Programda konuşan Kaşlı, Bosna Savaşı’nı bir çocuğun gözünden anlattığı ve gerçek yaşanmışlıklara dayanan kitabında yer alan anılarını öğrencilerle paylaştı. Savaş yıllarında yaşadıklarını, savaş sonrasında karşılaştığı zorlukları ve çocukluğunun yarım kalışını anlatan yazar, tüm bu süreçte umudun nasıl ayakta tutulduğunu vurguladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Konuşması sırasında Türkiye’ye dair hatıralarını ve duygularını da dile getiren Kaşlı, bağımsız bir ülke olmanın önemine değindi. Güncel örnekler üzerinden değerlendirmelerde bulunan yazarın anlatımı salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bazı öğrenciler sahneye çıkarak yazara sarıldı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖDÜL VE BOSNA GEZİSİ MÜJDESİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, program sonunda yaptığı konuşmada, etkinliğin gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Programa özel olarak dereceye giren ilk üç öğrenciye hediye çeki takdim eden Baydaş, ayrıca başarı gösteren öğrencileri Bosna gezisine gönderme sözü verdi.

PROGRAM, KAHOOT YARIŞMASIYLA SONA ERDİ

Etkinliğin sonunda, öğrencilerin daha önce okudukları “Kurşunların da Rengi Var” kitabına yönelik sorulardan oluşan #Kahoot yarışması düzenlendi. Cep telefonları üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciye ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.