Esrarengiz bire cinayete kurban giden bir yazarı anlatan oyun; Sabahattin: Yol Ötesi

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Sabahattin Ali: Yol ve Ötesi” adlı oyun faili meçhul bir cinayete kurban giden yazarın son gününe bakıyor. Gerçekle kurgu, izleyiciye o puslu atmosferi hatırlatıyor

Sabahattin Ali: Yol ve Ötesi, yazarın son gününe dair bir anlatım sunuyor ve izleyiciyi o karanlık döneme götürüyor. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Sabahattin Ali’nin memleketinden ayrılmasının hüznüyle bezeli bir yolculuk bu.

Çok sevdiği memleketini ve insanlarını geride bırakmanın ağırlığı var üzerinde. Dönemin toplumsal, siyasal koşulları ve iktidarın baskıları onu buna zorluyor ve daha ülkesinden çıkamadan öldürülüyor.

SABAHATTİN ALİ...

1948 yılında karanlık bir cinayete kurban giden usta yazar, hâlâ tüm okurların hafızalarında yerini koruyor. Eserleri baskı üstüne baskı yapan, Kürk Mantolu Madonna romanıyla efsaneleşen Ali, Trük edebiyatının ustaları arasındadır.

Toplumcu gerçekçi eserleriyle edebiyatımızda en çok okunan kalemlerin başında gelen Sabahattin Ali’nin ismi, hem ülkemizde hem de dünya kamuoyunda önemli yere sahip.

ÜLKE SEVGİSİ

Yazdıkları ve öne sürdüğü fikirleriyle dönemin yönetimince sakıncalı bulunan Ali’nin hayatı, hapishanelerde ve sürgünlerde geçti. Türkiye’nin değişik vilayetlerinde dört duvar arasında kalan usta yazar, ülkesine olan sevdası ve aşkıyla yaşadı.