Eyüpsultan’da Hamsi Festivali coşkusu: Vatandaşlara 1 ton hamsi dağıtıldı

Eyüpsultan Trabzonlular Derneği, Karadeniz’in kültürel zenginliğini ve dayanışma ruhunu İstanbul’da yaşatmak amacıyla bu yıl ilk kez “Hamsi Festivali” düzenledi. Eyüpsultan Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara 1 ton hamsi dağıtıldı.

Festival alanında kemençe eşliğinde horon oynanırken, yoğun katılım nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

PROTOKOL YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili Şanal Egemen Cantimur, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, Eyüpsultan Trabzonlular Derneği Başkanı Kenan Demircioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dernek tarafından protokol üyelerine plaket takdim edildi. Bakan Kacır ve beraberindeki protokol üyeleri, vatandaşlara hamsili ekmek dağıttı.

BAKAN KACIR: "MEMLEKET SEVDASINI YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ"

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trabzonluların gittikleri her yere renk ve coşku kattığını belirterek, şunları söyledi:

Çok azımız birkaç kuşaktır İstanbullu olabilir ama yüreğimizde memleket sevdasını hiç eksik etmiyoruz. Kültürümüzü yaşatmak, çocuklarımıza aktarmak, hamsinin kokusunu, kemençenin sesini ve horonun coşkusunu birlikte yaşamak için bu tür buluşmaları çok önemsiyoruz.

VALİ GÜL: "BİRLİK VE KARDEŞLİK, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

İstanbul Valisi Davut Gül de etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel buluşmaların şehir hayatına değer kattığını vurgulayarak, “81 ilimizin her birinin kendi kültürünü yaşatmasını, birliğini ve kardeşliğini korumasını temenni ediyoruz. Şehirler güçlü olursa, ülke de güçlü olur” dedi.

"TRABZON, BU ÜLKENİN HARCIDIR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Trabzon’un Türkiye’nin birlik ve beraberliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Trabzonlu demek vatanını seven, gerektiğinde Eren Bülbül gibi canını ortaya koyan evlatlar demektir. Sivil toplum kuruluşları bu ruhu diri tutuyor” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN FESTİVALE YOĞUN İLGİ

Festivale katılan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinliğe balık sevgisi nedeniyle geldiğini söyleyen Ekrem Bostan, festivali Eren Bülbül’e ithaf ettiğini belirtirken, Meral Kütükoğlu ise Eyüp Sultan ziyareti sırasında etkinliğe denk geldiklerini söyledi. Ailesiyle katıldığını ifade eden Esengül Akkaya da bu tür organizasyonların mutluluk verici olduğunu dile getirdi.