Frida Kahlo'nun tablosu 54,66 milyon dolara alıcı buldu: Rekor kırdı

Dünyanın en ünlü kadın ressamlarından Frida Kahlo'nun 1940 tarihinde yapılan 'El sueño / la cama' (Rüya /Yatak)' isimli otoportre eseri, New York’taki bir müzayedede satışa çıkarıldı.

40 milyon ile 60 milyon dolar arasında tahmini bir fiyatla müzayedeye çıkan tablo, 54,66 milyon dolara alıcı buldu.

FİYATIYLA REKORA İMZA ATTI

Kahlo'nun kendini, gökyüzünde bulutların arasında süzülüyormuş gibi görünen bir yatakta uyurken; üzerinde bacakları dinamit çubuklarıyla sarılı bir iskeletle tasvir ettiği otoportresi, satış fiyatıyla rekor kırdı.

Tablonun fiyatı, 2014'te Amerikalı sanatçı Georgia O'Keeffe'in 1932 tarihli 'Jimson Weed/White Flower No. 1' adlı eserine verilen 44,4 milyon dolarlık rekoru geride bıraktı.

"BİR KADIN SANATÇIYA AİT EN DEĞERLİ ESER"

Sotheby's müzayede evi, Kahlo'nun eserinin, 'bugüne dek açık artırmada satılan bir kadın sanatçıya ait en değerli eser' olduğunu açıkladı.

Müzayede evi, eserin '1940'ta, Kahlo'nun kariyerinde belirleyici bir on yılı şekillendiren Diego Rivera ile çalkantılı ilişkisi sırasında' yapıldığını söyledi.

EN PAHALI İKİNCİ SANAT ESERİ OLDU

Rekor kıran bu satış, New York’taki müzayede evinin iki gün önce Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt'in bir tablosunun 236,4 milyon dolara satılmasıyla kırdığı bir başka rekorun ardından geldi.

Bu eser, açık artırmada satılan en pahalı ikinci sanat eseri oldu.

Açık artırmada satılan en pahalı tablo olma ünvanını, hala Leonardo da Vinci'ye atfedilen ve 2017’de 450 milyon dolara alınan 'Salvator Mundi' elinde tutuyor.

ÇÖPE ATTIĞI ESER 8,63 MİLYON DOLARA SATILDI

2022'de de Frida Kahlo'nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi, açık artırmada 8,63 milyon dolara satılmıştı.

1954 yılında hayatını kaybeden Frida Kahlo, benzersiz eserlerinin yanı sıra dikkat çekici hayat hikayesiyle tanınıyor.

18 yaşında geçirdiği bir trafik kazasında ağır yaralanan Kahlo, hayatı boyunca 32 kez ameliyat olmuş, çektiği acılardan kaçmak için resim yapmaya başlamıştı.

FRİDA KAHLO KİMDİR?

Frida Kahlo (1906-1954), Meksikalı dünyaca ünlü ressamdır.

Tam adı, Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. 6 Temmuz 1906'da Mexico City'de doğdu.

1925'te geçirdiği ağır otobüs kazası hayatının dönüm noktası oldu; omurgası ve pelvisi kırıldı, ömür boyu ağrı çekti ve 30'dan fazla ameliyat geçirdi.

Bu süreçte yatakta resim yapmaya başladı, kendine özgü sürrealist ve sembolik tarzını geliştirdi.

En bilinen eserleri: Otoportreler, İki Frida, Kırık Sütun, Henry Ford Hastanesi

Eserlerinde acı, kimlik, kadınlık, Meksika kültürü, ölüm ve doğurganlık temalarını işledi.

Diego Rivera ile 'fırtınalı' olarak tanınlanabilecek bir evliliği oldu (2 kez evlendiler).

Meksika yerli kültürünü ve halk sanatını eserlerine yansıttı.

Tek kaşı, renkli kıyafetleri, çiçekli saçlarıyla ve ikonik görüntüsüyle 'feminizm'in de simgelerinden biri oldu.